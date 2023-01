Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de copaci au cazut in ultimele 24 de ore in localitați afectate de vijelii și ninsori, iar mai multe mașini au fost distruse. In Buzau și Vrancea au fost chemați de acasa pompieri, iar alții, din județe vecine sunt in alerta in caz ca trebuie sa mear

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe litoral si in delta, iar temperaturile maxime mai scazute fata de ziua ieri, se vor situa in general intre 0 si 8 grade.In București vremea va fi inchisa si se va raci fata de ieri. Se vor mai semnala ploi, mai ales in prima parte a zilei, iar…

- FOTO| Iarna a ajuns, cu intarziere, in Alba: Zapada din acest sezon s-a așternut azi noapte in Munții Șureanu FOTO| Iarna a ajuns, cu intarziere, in Alba: Zapada din acest sezon s-a așternut azi noapte in Munții Șureanu Zona Munților Șureanu a fost acoperita in cursul nopții de marți spre miercuri de…

- Anotimpul rece nu vine doar cu temperaturi scazute, ci si cu ninsori in multe dintre regiunile țarii, in special in zonele de deal și de munte, acolo unde, de obicei, stratul de zapada poate atinge valori considerabile. Deși, cel puțin deocamdata, iarna 2022-2023 nu se anunta a fi una care sa ne ofere…

- Compania Comprest s-a pregatit pentru zilele in care va fi nevoie de deszapezirea strazilor. Deja s-a intervenit de cateva ori pe drumul de Poiana, iar pasajele, strazile in panta și sensurile giratorii sunt monitorizate in fiecare dimineața, de cand temperaturile nocturne au coborat aproape de 0 grade.…

- Un copac a cazut peste trei mașini, in municipiul Suceava. Astfel de incidente se produc frecvent din cauza condițiilor meteorologice și de multe ori șoferii raman cu paguba, chiar daca din punct de vedere legal ar putea sa iși recupereze banii.

- In urmatorii patru ani, nu mai puțin de patru societați vor efectua servicii de combatere a poleiului și deszapezire pe cei aproximativ 600 de kilometri de drumuri județene aflate in administrarea Consiliului Județean Vrancea.