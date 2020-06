Stiri pe aceeasi tema

- Clubul brazilian de fotbal Vasco da Gama a anuntat ca saisprezece dintre jucatorii sai au fost testati pozitiv la coronavirus. Aceștia au fost exclusi din grupul care urma sa reia antrenamentele luni, informeaza Agerpres.Clubul din Rio de Janeiro a explicat, pe canalul sau de YouTube, ca a efectuat…

- 18 cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui au fost depistate cu COVID-19, in cadrul unitatii fiind in desfasurare o ancheta epidemiologica. Doua infirmiere din cadrul sectiei Pneumologie au fost confirmate cu noul coronavirus, iar in urma deciziei privind testarea personalului au fost…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi deruleaza mai multe anchete epidemiologice in orasul Targu Frumos dupa ce preotul si dascalul de la biserica pe rit vechi din oras au fost confirmati cu noul coronavirus. Acestia din urma sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, iar in…

- Persoanele care nu vor respecta decizia de acoperire a nasului si a gurii cu mijloace de protectie, masti sau articole vestimentare, vor fi sanctionate cu amenzi cuprinse intre 2000 si 20 de mii de lei, a declarat seful Cancelariei Prefectului de Iasi, Marius Danga: Marius Danga: „Evident ca aceasta…

- DECLARAȚII ȘOCANTE! DISPREȚ MAXIM! Asculta ce atitudine are primarul Orșovei fața de consilierii locali! Un material VIDEO ce conține o inregistrare telefonica in care Marius Stoica nu da nici doi bani pe consilierii municipali! Vezi și ce spun consilierii persiflați! Declarația doamnei Mariana Bijan!…

- Stadioanele din lume si-au schimbat rolul. Au devenit spitale pentru infectatii cu coronavirus, informeaza Mediafax . In Italia, stadionul din Coverciano, Florenta, care reprezinta terenul central de pregatire si sediul tehnic al Federatiei Italiene de Fotbal, a fost transformat in spital si este pregatit…

- Compania low cost Wizz Air a anuntat ca anuleaza, din cauza imbolnavirilor cu coronavirus, 22 din cele 27 de zboruri, de pe Aeroportul Iasi. Directorul aeroportului, Catalin Bulgariu, a spus ca in nota primita de la compania aeriana se precizeaza ca pasagerii care sunt afectati de aceasta masura vor…