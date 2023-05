În Brașov cele mai multe școli trec la două schimburi din cauza numărului mare de elevi Prima etapa de inscriere in invatamantul primar a inceput miercuri si se incheie pe 18 mai. Pot fi inscrisi in clasa pregatitoare copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august, inclusiv copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie. In județul Brașov sunt disponibile peste 5.600 […] Articolul In Brașov cele mai multe școli trec la doua schimburi din cauza... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

