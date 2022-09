In seara zilei de 2 septembrie, polițiștii din Borșa au depistat in trafic, pe strada Vasile Alecsandri din oraș, un barbat de 28 de ani din Beclean, care, a condus un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Potrivit IPJ Maramureș, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Insa in aceasta cauza, polițiștii au intocmit dosar penal și continua cercetarile sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Dragoș HOJDA The post IN BORȘA – Fals șofer din Beclean oprit de poliție appeared first…