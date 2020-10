Stiri pe aceeasi tema

- Nouazeci si cinci la suta dintre persoanele care au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus in orasul pakistanez Karachi (sud) au fost asimptomatice, dezvaluie un studiu, ceea ce ar putea explica numarul extrem de scazut de decese legate de pandemie in aceasta tara dens populata din Asia de…

- In jur de 400 de profesori și personal auxiliar din școlile din municipiu vor fi testați pentru Covid-19 saptamana aceasta. Testele se realizeaza la Spitalul Județean de Urgența Bistrița și vor fi finalizate pana la inceperea școlii. Dupa prima zi de testare, un angajat din invațamant a fost deja depistat…

- Alte 567 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import din Turcia, Egipt, Franta și Cehia. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 39 473 cazuri.

- Doi actori timisoreni, Raul Bastean, depistat cu COVID-19, si Flavius Retea, afsat in izolare, isi relateaza pe Facebook experientele legate de DSP Timis. Cei doi au ajuns la limita rabdarii dupa ce au incercat disperați sa afle ce e de facut pentru ca toți contacții lor sa fie in siguranța. "Nu știu,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata, ca inca 77 de pacienți din Prahova au fost confirmați cu coronavirus, de la ultima raportare, iar alți 40 au fost retestați pozitiv, in acest interval.

- O tanara, fata de ambulantier, a decis sa mearga in vacanta, desi tocmai astepta rezultatele testului Covid 19. Cand au venit rezultatele, fata era deja la mare. Iar testul era pozitiv. Un microbuz a transportat o parte din grup inapoi in Vaslui, iar 10 din cei 17 tineri care s au intors acasa ca suspecti…

- In județul Bacau, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 32 de noi cazuri persoane care au contactat COVID-19. Trendul este in scadere, dupa ce, marți, numarul celor testați pozitiv cu noul coronavirus a fost 47. In total, de la inceputul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un angajat al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, doi politisti si patru angajati ai unor companii de pe platforma industriala Slatina sunt printre persoanele testate pozitiv pentru COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt.Conform…