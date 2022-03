În biblioteca Laurei Țeposu, CEO-ul Libris: Cu cât citești mai mult, cu atât îți dai seama cât de puține știi Incepand cu o mica librarie in 1991, in Brașov, Laura Țeposu, fondatoarea Libris, a devenit acum una dintre femeile de succes din Romania. Intr-un interviu acordat Wall-Street, Țeposu a povestit despre cum imparte viața de familie cu cea de CEO, dar și despre relația sa cu carțile. ”Sunt carți care ne ajuta sa ne redescoperim. Ficțiunea, spre exemplu, ne ajuta sa gasim empatia, de care avem mare nevoie. Iar o importanta lecție pe care am invațat-o din carți e faptul ca iți dai seama cat de puține știi cu cat citești mai mult. Conștientizezi umilința intelectului”, a declarat Țeposu,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

