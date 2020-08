Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 18 ani, care a ajuns la spital in urma accidentului de duminica de la Stefan Voda, continua sa se afle in stare extrem de grava. Medicii spun ca el trebuie sa faca tomografie, dar Spitalul Raional nu este echipat cu utilajul necesar.

- Un copil in varsta de noua ani a ajuns la reanimare, dupa ce a bagat mana la mecanismul care pornește pompa tractorului.Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 22:00, pe un camp agricol din localitatea Pohrebeni, raionul Orhei.

- Un barbat in varsta de 42 de ani se zbate intre viața și moarte, in spital, dupa ce fiul lui a ieșit in oraș cu prietenii și a refuzat sa poarte masca de protecție. El și-a infectat toata familia cu noul coronavirus, iar starea barbatului este grava.

- INCRANCENARE… Astazi a avut loc inca un termen in dosarul morții șefului de post de la Vetrișoaia, Marius Nițica, și a prietenului sau, Ionuț Mazdrag. Familiile celor doua victime sunt decise sa lupte in instanța, pentru a se demonstra vinovația lui Razvan Hortolomei, tanarul care se afla la volanul…

- Un barbat de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce s-a urcat obosit la volan, iar intr-o intersectie a adormit, masina condusa de acesta rasturnandu-se. O pasagera de 18 ani a fost grav ranita, suferind o comotie cerebrala si fiind in prezent in coma.

- O persoana se zbate intre viata si moarte, iar sase persoane au fost ranite, intr-o explozie, urmata de un incendiu devastator, in nord-estul Moscovei, transmite vesti.ru.Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de 29 iunie intr-un bloc cu cinci etaje.

- Tanara de 17 ani, din localitatea Darvari, judetul Mehedinti, incendiata vineri seara de un barbat condamnat pentru cinci crime si eliberat inainte de termen, este in stare critica, avand arsuri pe pe 80-90% din suprafata corpului.

- Problema unui cutremur devastator se ridica de mai multi ani in Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, a restrictiilor inca valabile si a procedurilor speciale din spitale, un asemenea scenariu ar fi cu adevarat catastrofal. Totusi, e bine sa stii ca salvarea depinde chiar de tine, mai ales…