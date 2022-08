În bănci, pe Covid: Cu mască, fără mască, la școală Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca “masca va fi recomandata, nu va fi impusa”, iar copiii nu vor avea nevoie de aviz epidemiologic pentru revenirea la cursuri. Cu mai puțin de doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, Rafila insista totuși ca parinții care folosesc mijloacele de transport in comun pentru a-și duce copiii la școala sa le dea acestora masca sanitara. “Cred ca parintii isi doresc doua lucruri: copiii lor sa poata sa mearga la scoala, iar prezenta lor la scoala sa fie cat mai sigura. Sigur, nimeni nu poate sa ofere o garantie perfecta ca nu vor fi cazuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a anunțat ca ”promisiunea pentru vaccinul cu formula noua este probabil sfarsitul lunii octombrie, cand va fi disponibil”. ”Noi am cerut furnizarea formulei celei mai avansate pentru aceasta tulpina, BA4 si BA5, pentru ca mai exista si o formula intermediara,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca in viitorul an scolar „masca va fi recomandata, nu va fi impusa” si nu va fi nevoie de aviz epidemiologic. El le recomanda parintilor care aduc copiii la scoala cu mijloacele de transport in comun sa le dea acestora masca sanitara, potrivit news.ro. Ministrul…

- Deși pandemia nu a trecut, iar numarul de cazuri Covid inca este mare in Romania, ministrul Sanatații spune ca masca de protecție ar fi bine sa se poarte, macar in școli, la orele de curs. Alexandru Rafila spune ca purtarea maștii este, momentan, o recomandare, nu o obligație. Ministrul Sanatatii, Alexandru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit azi de un noul vaccin anti-COVID care ar urma sa apara in toamna acestui an. Cazurile de coronavirus continua sa creasca, iar asta face ca romanii sa inceapa sa poarte masca de protecție tot mai mult. „Nu recomandam in continuare decat utilizarea maștii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca, din cei 600 de copii depistati cu COVID-19 si care sunt internati in spitale, sase se afla in sectiile ATI. Rafila a precizat ca sunt deschise, in Capitala, centre ambulatorii pentru cazurile de Covid. Alexandru Rafila a precizat, miercuri seara,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri seara, la Antena 3, ca, in București, acolo sunt cei mai mulți copii infectați, au fost deschise centre ambulatorii pentru parinți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat marți oamenii sa poarte masca de protectie in spatiile inchise aglomerate si in mijloacele de transport pentru a limita raspandirea cazurilor de COVID, insa a declarat ca o reimpunere a acestei masuri ”s-ar putea sa nu dea rezultate”.Intrebat intr-o…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a declarat, luni seara, la TVR , ca noul val COVID va fi traversat in Romania fara restricții . Alexandru Rafila a spus ca situația privind pandemia de coronavirus poate deveni ingrijoratoare daca trendul ascendent ascendent pe care se afla Romania va continua…