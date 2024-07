Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Dunarii, Lidl Romania anunța continuarea proiectului Romania Limpede, care anul acesta va avea loc in perioada 23-27 septembrie. Proiectul ajuns la a treia ediție este organizat in parteneriat cu Mai Mult Verde, ASAP (Armata Selectarii Atente a Plasticului) și WWF-Romania (Fondul Mondial pentru…

- Dambovițeanul Valentin Mihaila a bifat o noua selecție in naționala Romaniei. Marți seara, mijlocașul Parmei a fost titular in amicalul Romania – Bulgaria, incheiat la egalitate, 0-0. In disputa cu naționala de la sud de Dunare, Mihaila a evoluat pana in minutul 61, iar apoi, selecționerul l-a schimbat…

- CARAȘ-SEVERIN – Elementele exploatarii hidroenergetice ar putea fi amplasate in Clisura Dunarii, undeva intre Berzasca și Dubova! In prezent, Romania și Serbia exploateaza in comun doua centrale hidroelectrice pe Dunare: Porțile de Fier I / Derdap 1 (din 1972) și Porțile de Fier II / Derdap 2 (din 1984).…

- Aceasta zi se celebreaza la nivel mondial, fiind marcata initial in anul 2000, de catre organizatia American Tortoise Rescue, cu scopul a creste respectul si cunostintele despre aceste specii ce se numara printre cele mai batrane fiinte din lume si a caror supravietuire depinde de protejarea mediului…

- Paște inedit pe Dunare. Din Portul Galați, sunt croaziere de agrement cu nava de pasageri „Camelia”, construita recent de Consiliul Județean cu fonduri UE. Pe parcursul zilei, vasul va face trei curse și va plimba turiștii pana la podul peste Dunare și Insula Cailor

- Construit de marele inginer Anghel Saligny, podul de la Cosmești a fost o demonstrație de inginerie care a avut, insa, un destin dramatic. A fost la acea vreme considerat cel mai frumos pod din țara, iar materialul din care a fost facut a fost realizat la Viena, fiind adus pe Dunare.

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat duminica seara, la Digi24, ca NATO nu vede un risc iminent la adresa securitatii tarilor NATO, insa in scenariul unui atac asupra Romaniei, „ideea ca ai nevoie de 24 de ore ca sa-ți vina aliații este desueta”.„Noi, cand planificam ceea ce…

- La nivelul municipiului Buzau au fost indentificate 85 de specii de pasari – inclusiv rapitoare precum ciuful de padure, bufnita, vanturel rosu sau pescarusi cu picioare galbene – care cuibaresc in zona blocurilor, fenomen accelerat de la an la an de schimbarile mediului antropic, apreciaza Societatea…