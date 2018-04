Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 10 ani, județul Maramureș a gazduit Dakar Series, prima ediție a Raliului Europei Centrale. Traseul a avut o lungime de 2600 km, din care pe 1100 km s-au desfașurat probele speciale. In Baia Mare au fost prezente aproximativ 130 autoturisme 4×4, 135 de mtotociclete și ATV-uri, 40 de camioane…

- S.C. VITAL S.A. continua acțiunea de montare a contoarelor cu citire la distanța și in luna aprilie 2018, astfel ca echipele din cadrul Serviciului Apometre care se ocupa de inlocuirea contoarelor tradiționale cu contoare cu citire la distanța, prin transmisie radio, vor acționa in aceasta saptamana, 16…

- Principalele preocupari ale deputatului liberal de Maramures, dr. Viorica Chereches, raman sanatatea si educatia tinerei generatii. In acest scop, parlamentarul a initiat proiectul „100 de minute de Educatie si Sanatate” in care a implicat copiii din cartierul baimarean Ferneziu, elevi ai Scolii Gimnaziale…

- Sebastian Ghita nu poate fi extradat deocamdata din Serbia pentru a fi adus in fata justitiei din Romania, iar motivul este unul halucinant: Potrivit presei sarbe, actele necesare pentru acest demers s-ar fi ratacit. Ministrul Tudorel Toader, a declarat ieri, la finalul intalnirii cu omologul sarb,…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- In urma celor peste 2.500 de acțiuni și intervenții efectuate de polițiști, in ultimele 24 de ore, au fost constatate 650 de infracțiuni, fiind surprinse in flagrant delict peste 120 persoane. Polițiștii au aplicat peste 7.000 de sancțiuni contravenționale și au reținut aproape 400 de permise de conducere.…

- Doi frați maramureșeni și-au investit toate economiile intr-o afacere cu produse din lemn care le vand in UK și au reușit. Cu toate ca in Marea Britanie sunt sute de mii de romani care muncesc și traiesc decent, presa britanica, in special cea tabloida, ne asociaza in mod excesiv cu cazurile de cerșetori,…

- Miercuri, 21 martie orele 11-13, Sala de conferinte Liceul Teoretic „Emil Racovita” Baia Mare in colaborare cu Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Marturisitorul” Baia Mare organizeaza activitatea intitulata „Mirajul drogurilor”, din cadrul proiectului educational „Drogurile intre mit si realitate”.…