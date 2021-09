Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Iustin și Mitropolitul Andrei vor deschide vineri, 03 septembrie, Simpozionul internațional „Maramureș – promotor al culturii și identitații romanești in lume”, conform basilica.ro Evenimentul este organizat de Episcopia Ortodoxa a Maramureșului și Satmarului, Consiliul Județean…

- NASA Space Apps Challenge a dat startul inscrierilor pentru cea de-a zecea editie a hackathonului care se va desfasura, simultan, online, in perioada 2 - 3 octombrie, in patru orase din Romania si in sute de locuri din &

- Startul de campionat extrem de slab al noii echipe de fotbal a Buzaului, cu doar un singur punct obținut in primele trei etape, nu este pe placul lui Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean, instituție care, impreuna cu Primaria, cofinanțeaza, in procent de 80 la suta, activitatea echipei…

- Nord-bucovinenii cauta sprijin pentru restaurarea parții romanești a vechiului cimitir din Cernauți. Cimitirul este un adevarat muzeu al memoriei bucovinene, dar risca sa dispara prin degradare și vandalizare. Societatea Victimelor Represaliilor Staliniste „Golgota” a romanilor din Ucraina…

- „Distanțarea fizica nu ne poate ține departe unii de alții pentru ca ne unește apropierea sufleteasca și scopul comun: EDUCAȚIA!”. Așa își încep cei din comunitatea „De la student la elev” prima lor postare…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a inaugurat renovarea Monumentului Eroilor in urma unei ceremonii festive de ziua Inalțarii, pe 11 iunie. Cateva zile mai tarziu, insa, constructorul a pus iar schelele pe care le daduse jos inainte de ceremonie pentru a finaliza lucrarile. Primaria spune ca a fost o…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis, vineri, membrilor Adunarii Generale a Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii ca a constatat ca aceasta si-a pierdut increderea comunitatii, iar in acest context municipalitatea nu va mai asigura finantarea acesteia. Anuntul…

- Volumul „Arta grafica a carților romanești vechi tiparite la Brașov (1805 - 1827)”, care ii are ca autori pe Anca Elisabeta Tatay și Cornel Tatai-Balta, reputați specialiști in cartea veche romaneasca se lanseaza vineri, 11 iunie, la Biblioteca Județeana „George Barițiu” Brașov. Cartea iși propune un…