Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Florentin SCALETCHI Pentru toti cei care vor sa tina cont de invatamintele pe care am putea sa le tragem din timpul acestei pandemii mondiale o pot face transmitand cateva din constatarile, trairile si framantarile oamenilor la anuntul ca Romania a intrat in stare de urgenta odata cu prevederile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca, momentan, cei care nu respecta regulile impuse in perioada starii de alerta vor primi o mustrare de la forțele de ordine.Intrebat ce se va intampla daca cetațenii nu respecta regulile impuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența in perioada starii…

- Ziarul Unirea Raed Arafat: Ce se va intampla cu spitalele din Romania dupa incheierea starii de urgența. Regulile de distanțare sociala se vor respecta in continuare Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgenta a anunțat ca dupa 15 mai, spitalele vor putea prelua mai mulți pacienți,…

- Ministrul susține ca testarea nu trebuie sa ridice presiunea de pe umeri deoarece nu inlocuiește masurile de igiena. ”Testarea nu trebuie sa ne ridice de pe umeri presiunea fiindca nu inlocuiește masurile de igiena, de atenție, de distanțare sociala. La anul speram sa incercam și producerea…

- Cadrele medicale, militarii si asistentii sociali vor fi obligati sa ramana la serviciu pe perioada starii de urgenta, chiar daca demisioneaza."In aceasta perioada critica, termenele de preaviz in cazul demisiei personalului incadrat in unitați sanitare, de asistența sociala, de asistența medico-sociala…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”mai avem un pic pana trecem hopul” si ar trebui ca masurile de distantare sociala sa fie respectate in continuare. Arafat anunta ca se va face o evaluarea a situatiei dupa Paste pentru a vedea daca masurile de distantare…

- Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Alba Iulia, in contextul pandemiei generate de virusul COVID-19 in Romania, avand in vedere instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, in scopul asigurarii protecției beneficiarilor și a securitații și sanatații tuturor angajaților,…

- pentru artistii independenti din industria cinematografica Asociatia Pentru Dezvoltarea Filmului Romanesc (ADFR) vine in ajutorul artistilor independenti din industria cinematografica, afectati de starea de urgenta instituita in Romania pe fondul pandemiei COVID-19, lansand pe 10 aprilie o sesiune de…