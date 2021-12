Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei s-a ridicat la valoarea de 16,740 miliarde de euro, in primele noua luni ale anului, in crestere cu 3,682 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS). Fata de luna septembrie 2020, exporturile din…

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale a crescut, in luna septembrie, cu 14,2% fața de aceeași perioada din 2020 și cu 0,5% fata de luna anterioara. Din totalul acestora, 71,1% din autorizații s-au eliberat pentru construcția de locuințe in mediul rural. In ciuda…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate ratele la creditele in lei, a ajuns acum la 2,35%. Este in creștere continua de la inceputul lunii iulie, potrivit datelor BNR, ceea ce inseamna ca ratele se maresc. In plus și alimentele s-au scumpit cu aproape 5% in comparație cu toamna…

- Fara un program național de natalitate in ultimii 30 de ani, Romania are o tranziție demografica extrem de rapida, conform specialiștilor. Romania ar putea avea o populatie de 17,8 milioane de persoane in 2030, daca se pastreaza trendul actual de reducere a populatiei, tara noastra urmand a cobori…

- Decizia luata de guvernul polonez referitoare la primatul dreptului polonez asupra dreptului comunitar a intrat oficial in vigoare, potrivit Le Monde. Aceasta decizie pune deci in discuție un principiu-cheie al aderarii la Uniunea Europeana, prin declararea anumitor articole importante ale tratatelor…

- Pașaportul romanesc ramane unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit indexului Henley Passport pe acest an. Cetațenii romani pot calatori fara viza in peste 170 de țari. Tara noastra deține al 16-lea cel mai puternic pașaport din lume, la egalitate cu Chile, Monaco și Emiratele Arabe Unite.…

- Din cauza pandemiei și absenței politicilor de sprijin din partea ministerului, turismul romanesc s-a intors un deceniu in timp. Numarul turistilor sositi in unitatile de cazare in 2020 a fost similar cu cel din 2010, adica circa 6 milioane, conform datelor Institutului National de Statistica (INS).…

- Olanda a fost timp de zeci de ani țara cu cea mai inalta populație din lume, insa oamenii de știința au constatat ca olandezii incep sa scada in inalțime, potrivit unui studiu al Institutului de Statistica și al Institutului Național de Sanatate Publica, citat de CNN și The Guardian . Deși inalțimea…