Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane - circa 20.000, potrivit politiei - au protestat sambata la Viena la adresa restrictiilor impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus si a vaccinarii obligatorii, care va intra in vigoare in februarie 2022, transmite EFE. Protestul, convocat de Partidul Libertatii din Austria…

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada in Austria, Germania și Spania, pentru a protesta fața de certificatul COVID și vaccinarea obligatorie. In Austria și Germania ar urma ca vaccinarea sa fie obligatorie.

- Protestele impotriva restricțiilor anti-Covid au continuat și in acest weekend in Austria. Peste 40 000 de oameni s-au strans sambata pe strazile capitalei Viena pentru a-și manifesta nemulțumirile, dupa ce guvernul federal a impus lockdown național și a anunțat ca de la 1 februarie va impune obligativitatea…

- Protestele impotriva restricțiilor anti-Covid au continuat și in acest weekend in Austria. Peste 40.000 de oameni s-au strans sambata pe strazile capitalei Viena pentru a-și manifesta nemulțumirile, dupa ce guvernul federal a impus lockdown național și a anunțat ca de la 1 februarie va impune obligativitatea…

- Peste 40.000 de oameni au demonstrat sambata la Viena, pentru a contesta restrictiile impuse de autoritati pentru a tine sub control pandemia de Covid-19 si planurile de a face vaccinarile obligatorii, transmite Reuters, potrivit news.ro. Confruntat cu o crestere a numarului de infectari,…

- Mii de oponenti ai vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19 s-au adunat sambata in mai multe orase din Australia. Protestele au avut loc in conditiile in care circa 85% dintre australienii cu varsta de peste 16 ani sunt complet vaccinati si au revenit la o viata aproape normala, informeaza AFP.

- Protest la Viena. Mii de austrieci au iesit sambata in strada, pentru a protesta impotriva masurilor radicale ale autoritatilor privind pandemia Covid 19.Mai multe mii de manifestanti s au adunat sambata la miezul zilei la Viena pentru a protesta impotriva reintroducerii lockdown ului si a vaccinarii…

- Vaccinare obligatorie pentru drepturi civile, teroare la locul de munca, divizarea unei societați, aici a ajuns lumea in 2021. Insa tot scenariul gandit in spatele ușilor inchise nu-i pentru binele oamenilor, drept pentru care mulți au ales sa-și strige nemulțumirea. In Austria s-a ajuns pana la „arest…