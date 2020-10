Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe drone specializate sunt testate in cadrul unui program de crestere a numarului de koala de pe coasta estica a Australiei, aceste dispozitive urmand sa imprastie seminte de eucalipt pentru regenerarea zonelor impadurite distruse in incendiile extrem de grave care au afectat Australia, informeaza…

- Mai multe drone specializate sunt testate in cadrul unui program de crestere a numarului de koala de pe coasta estica a Australiei, aceste dispozitive urmand sa imprastie seminte de eucalipt pentru regenerarea zonelor impadurite distruse in incendiile extrem de grave care au afectat Australia, informeaza…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi alocarea a peste 1,5 milioane de lei pentru refacerea unor drumuri distruse de inundații in județul Alba. Prefefectul de Alba, Nicolae Albu, spune ca aceasta este a treia tranșa de bani destinata inlaturarii efectelor inundațiilor in județ. Cea mai mare suma, 1,169…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 8 octombrie, Hotararea numarul 48 privind stabilirea excepțiilor de la masura carantinei ce se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea zborurilor catre…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global a inrautatit joi estimarile privind evolutia economiei Marii Britanii anul acesta, previzionand un declin de 10%, urmat de un avans de aproape 8% anul viitor, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform S&P, PIB-ul Regatului Unit ar urma sa se contracteze…

- O disputa privind urșii koala a provocat haos politic în New South Wales, cel mai populat stat australian, creând o ruptura în alianța de guvernare locala din cauza politicilor de protecție a îndragitelor animale, relateaza Reuters și Canberra Times.Partidul Liberal de…

- Fermierii vor putea primi vor primi ajutoare de stat in valoare de peste 286 de milioane de lei potrivit schemelor de ajutor aferente acestui an puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Peste 286 de milioane de lei vor fi alocați pentru sustinerea activitatii crescatorilor…

- Acest studiu de amploare, realizat de cercetatori de la mai multe universitati australiene, avanseaza teoria potrivit careia 143 de milioane de mamifere au fost afectate de aceasta criza, intre care 2,46 miliarde de reptile, 180 de milioane de pasari si 51 de milioane de broaste, informeaza AFP, preluata…