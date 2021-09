Stiri pe aceeasi tema

- Are doar 16 ani și e supranumita „Regina TikTok-ului din Romania”. Despre Andreea Bostanica e vorba, tanara care se bucura de un succes uriaș in mediul online, pe rețelele de socializare. Andreea Bostanica și-a inceput cariera de vlogger in 2017, canalul ei insumand aproximativ 77 de milioane de vizualiuzari,…

- Luptatorul Jack Woolley, din Irlanda, a fost dus la spital dupa ce a fost atacat la miezul nopții dinspre vineri spre sambata, pe strazile din Dublin. In varsta de 22 de ani, Jack Woolley a fost atacat din senin și lasat intr-o baie de sange. A fost dus de urgența la spitalul din Dublin, acolo unde…

- Un procentaj suficient de americani sunt acum vaccinati pentru a putea evita restrictiile, a declarat Fauci la emisiunea “This Week” de la ABC. ”Insuficient pentru a zdobi epidemia, dar cred ca suficient pentru a nu permite sa ajungem in situatia de iarna trecuta”, a mai spus Fauci. Numarul mediu al…

- Potrivit datelor statistice din spitalele din Marea Britanie, majoritatea pacientilor sunt tineri si nevaccinati, informeaza radiooltenia.ro .In plus, numarul cazurilor grave a ajuns la 4.500, in Marea Britanie, pe fondul unei cresteri rapide a infectarilor cu aceasta varianta mai contagioasa.O explozie…

- Australia a anulat viza editorialistei britanice Katie Hopkins, cunoscuta pentru polemici violente, dupa ce aceasta s-a laudat ca a evitat regulile de carantina foarte stricte în vigoare pe insula-continent, a declarat luni ministrul de interne australian Karen Andrews, relateaza AFP. Editorialista…

- Selly și Dorian Popa și-au unit milioanele de urmaritori in online. Cei doi, vedetele incontestabile ale Youtube-ului romanesc, spera sa dea lovitura impreuna cu ”Porsche”. Melodia, ce tocmai a fost lansat pe canalele lor online a inregistrat in doar o zi aproape jumatate de milione de vizualizari pe…

