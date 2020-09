Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 7 septembrie, a fost data limita pentru depunerea ofertelor pentru amenajarea celor trei trasee de mountain-bike din Postavarul, proiect finanțat din bugetul local. Singura oferta a fost depusa de catre firma TrailBros S.R.L., avand ca terț susținator compania americana Momentum Trail Concepts.…

- Producatorii auto inregistreaza frecvent diverse nume de modele chiar daca multe dintre ele nu sunt folosite in cele din urma. Printre cazurile recente se numara și Lexus, care a inregistrat numele RZ 450e in Europa, Statele Unite și Australia. Decizia nu reprezinta o garanție ca Lexus pregatește un…

- Presedintele Trump a declarat ca SUA „lucreaza cu Europa la dificultatile” cu care se confrunta tarile din cauza pandemiei, dar si ca economia americana sta mai bine decat cea europeana si ca numarul deceselor cauzate de COVID-19 este mai mare pe batranul continent, scrie CNN.Citește și: ULTIMA…

- In timp ce Statele Unite se confrunta cu un varf in infecțiile cu coronavirus, multe țari se descurca mult mai bine – și acolo viața normala se intoarce. Italia a fost candva epicentrul pandemiei in Europa și a ramas in stare de urgența, dar acum cu doar cateva sute de cazuri noi pe zi in […]

- Numarul cazurilor de infectie este de 12.522.050 in 196 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei, intre care 6.688.300 sunt declarate vindecate. Acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta decat o parte a numarului real de contaminari. Statele Unite, care au recenzat primul deces legat de…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra.Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite,…

- Planul guvernului de relansare economica, „copiat dupa cel al PSD” Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca mare parte din planul de relansare economica elaborat de guvern copiaza programul de guvernare al social-democrațiilor. Marcel Ciolacu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adesat joi un avertisment dur Europei, unde contaminarile cu noul coronavirus au reinceput sa creasca, in pofida continuarii iesirii din izolare, inclusiv la Paris, unde Turnul Eiffel, un monument emblematic al Orasului Luminilor a fost redeschis dupa 104…