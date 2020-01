În Australia, bilanțul incendiilor crește de la o oră la alta: 18 morți, 17 dispăruți. Fumul ajunge în Noua Zeelandă Bilanțul in acest moment este de 18 morți, 17 disparuți, 1.400 de case distruse și 5 milioane de hectare arse. In ceea ce privește fauna, situația este și mai dezastruoasa: 500 de milioane de animale au fost ucise de flacari, inclusiv mii de koala, precum și reptile și pasari. Zeci de mii de turisti au parasit in graba orașele populate de pe litoralul Australiei. S-au format cozi lungi la magazine sau stații de benzina, pentru ca locuitorii si turistii vor sa se aprovizioneze pentru a se refugia in adaposturi subterane sau pentru a fugi. Multe magazine si benzinarii erau deja golite.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmând miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, în timp ce înca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita în viata, transmite…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA. Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau sa isi protejeze…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA, potrivit Agerpres.Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- Pompierii voluntari care nu s-au prezentat la locurile de munca obișnuite pentru a se dedica luptei impotriva incendiilor de vegetație care afecteaza Australia in aceasta perioada vor primi compensații din partea autoritaților, a anunțat duminica premierul Australiei, Scott Morrison, informeaza DPA.Potrivit…

- Cangurii nu sunt foarte mari amatori de inot, dar in perioadele caniculare nu ezita sa caute regiuni cu apa. Așa se face ca un cangur de circa 70 de kilograme a fost fotografiat in vreme ce se scalda in piscina din spatele casei, intr-o zi in care temperaturile ajunsesera la 42 de grade Celsius.…

- Autoritatile australiene au decretat joi stare de urgenta pentru o durata de sapte zile in statul New South Wales (sud-est), a carui capitala este Sydney, unde temperaturile record favorizeaza incendii uriase, noteaza Agerpres. Țara care se confrunta de trei luni cu incendii catastrofale a inregistrat…