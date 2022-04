Stiri pe aceeasi tema

- Preoții din Ucraina au adunat semnaturi pentru a-l trimite pe patriarhul rus Chiril in fața tribunalului internațional bisericesc. Inițiativa a fost susținuta deja de 430 de slujitori, potrivit Realitatea.md . Contestațiile traduse in greaca vor fi inaintate Consiliului Intaistatatorilor Bisericilor…

- Ploile torentiale care au provocat inundatii devastatoare in orasele de pe coasta de est a Australiei s-au mai domolit vineri, insa o combinatie de doua fenomene meteorologice intense a generat vanturi puternice si valuri uriase in mai multe zone turistice, inclusiv pe plajele din nordul Sydney,…

- 15 state europene au ales sa reduca accizele la carburanti pentru a micsora pretul la pompa. Potrivit analizei, cei mai bogati 10% dintre soferi vor beneficia de pana la opt ori mai mult de aceste reduceri de taxe decat cei mai saraci, in medie, deoarece consuma mult mai mult combustibil, arata studiul…

- Compania Poștei Rusiei a anunțat despre reluarea recepționarii trimiterilor poștale internaționale in Republica Moldova și Cipru, scrie jpgazeta.ru La inceputul saptamanii, Poștei Rusiei a anunțat ca a suspendat recepționarea trimiterilor catre Ucraina, Moldova și Cipru. {{598501}}S-a menționat ca astfel…

- Președintele rus Vladimir Putin va superviza personal exercițiile militare cu rachete balistice și de de croaziera, care vor avea loc sambata, a anunțat vineri, 18 februarie, Ministerul rus al Apararii, pe fondul crizei dintre Rusia și Occident in jurul Ucrainei. Forțele Aerospațiale și Forțele Strategice…

- Mai multe plaje din metropola australiana Sydney au fost inchise dupa ce un inotator a murit in ceea ce se crede ca a fost primul atac mortal al unui rechin in oras din ultimii circa 60 de ani, informeaza DPA.Serviciile de urgenta au fost chemate miercuri la ora 16:35 09:35 GMT pe plaja Little Bay,…

- Comisia ia masuri juridice impotriva Romaniei și altor 14 state membre pentru a intensifica prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive. Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia și Slovacia nu au reușit sa stabileasca,…

- Cu cel mai mare producator de aluminiu sau mari furnizori pe piața petroliera controlați de ruși, dar și cu o piața a gazelor dependenta in mare masura de Rusia, economia Romaniei are diverse sectoare influențate de banii și politica federației aflata acum in centrul controverselor – fie ca ar pregati…