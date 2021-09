În august, preţurile din Republica Moldova au crescut In august, preturile din Moldova au crescut in medie cu 0,33% fata de 0,08% cu o luna mai devreme. Potrivit Infotag cu referire la datele Biroului de Statistica, rata cumulativa a inflatiei de la inceputul anului a ajuns la 4,29%, iar rata anuala - la 4,64%, revenind astfel in tinta Bancii Nationale (BNM) de 5%, plus-minus 1,5%. Inflatia din august a fost provocata de o crestere a preturilor la servicii, in medie, cu 1,37%, in timp ce la produsele nealimentare preturile au sporit cu doar 0,6%, iar la produsele alimentare chiar au scazut cu 1,36%. Potrivit statisticienilor, la produsele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

