Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere informarea meteorologica de vreme nefavorabila și prognoza de precipitații sub forma de ninsoare, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș au fost intreprinse masurile necesare stabilite in planul pentru perioada sezonului rece. Conform datelor primite de…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe drumurile publice din judet in conditii de iarna. Vizibilitatea este redusa de ceata pe DN 18, Dealul Hera si pe raza localitatii Petrova. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed pe DN 18, Dealul Hera, la Petrova si in Pasul Prislop. Celelalte…

- Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 100 de metri, pe DN 18, in Pasul Gutai, intre km 15 si km 25. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed. Angajatii sectiei au actionat preventiv si au imprastiat 19 tone de sare, respective 11 tone in Pasul Prislop si opt tone in Pasul Gutai.…

- Vremea a fost calda pentru aceasta perioada in judet. Au cazut precipitatii sub forma de ploaie pe arii extinse. In zona montana inalta, precipitatiile au fost mixte. Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 100 de metri, pe DN 18, in Pasul Gutai, intre km 15 si km 25. Carosabilul sectoarelor de drumuri…

- Vremea a fost calda pentru aceasta perioada in judet. Au cazut precipitatii sub forma de ploaie pe arii extinse. In zona montana inalta, precipitatiile au fost mixte. Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 100 de metri, pe DN 18, in Pasul Gutai, intre km 15 si km 25. Carosabilul sectoarelor de drumuri…

- Vremea a fost ieri mai rece decat normalul termic al perioadei. Local, au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul a prezentat intensificari trecatoare in zona montana inalta. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri publice din judet. Cerul este acoperit,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Maramureș, circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna. In acest județ, DN18B este la aceasta ora blocat la kilometrul 5+900 de metri, in zona localitații Groși, dupa ce un tir a ramas imobilizat (de-a…

- ​ De ultima ora! Iarna grea in Maramures! Drumuri blocate, circulatie paralizata, TIR-uri blocate pe carosabil UPDATE: ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Maramureș, circulația pe DN18 s-a reluat, pe un fir alternativ. Drumul fusese blocat la kilometrul…