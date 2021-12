Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada au avut loc mai multe evenimente rutiere in care au fost implicate autovehicule care nu sunt dotate cu anvelope adaptate condițiilor de iarna. Este vorba, in special, de autovehicule grele, multe dintre acestea aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei. Citește și: Ne-a batut Rapid…

- Romania va ramane fara gaz in luna februarie, a spus Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta. Specialistul in energie precizeaza ca afirmatia sa este un scenariu cu mai multe ipoteze, si nu o predictie. In context, el vorbeste de ipotezele unei ierni grele. „Ramanem fara gaz in…

- Orașul Gaești este pregatit sa intampine sarbatorile de iarna, iluminatul festiv a fost pus in funcțiune The post Orașul Gaești este pregatit sa intampine sarbatorile de iarna.VIDEO first appeared on Partener TV .

- In Straja se fac pregatiri intense pentru deschiderea noului sezon de schi. De o saptamana au fost pornite și tunurile de zapada, iar Andrei Buznac a realizat o filmare cu coborarea pe schiuri. Este prima coborare pe schiuri din acest sezon de iarna. „Ne vedem curand. Noi ne-am pregatit și…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a anunțat ca Serviciul Salvamont Suceava este pregatit pentru sezonul de iarna care se apropie. Niculai Barba a amintit ca CJ Suceava a aprobat, luna trecuta, suplimentarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont ...

- In perioada 29 – 31 octombrie a.c., la nivel național, polițiștii rutieri au derulat acțiuni punctuale, in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru depistarea conducatorilor de autovehicule aflati sub influența bauturilor alcoolice sau a unor substanțe psihoactive, precum și pentru…

- Centrul pentru gazduirea persoanelor fara adapost de pe strada Haltei din Capitala este pregatit pentru iarna. In sezonul rece, de serviciile acestuia pot beneficia 130 de oameni. ''Avem la moment 100 de locuri, la necesitate facem 130. Persoanele nimeresc la noi pe mai multe cai.

- Societatea Termoficare Constanta SRL a preluat serviciul public de transport, distributie si furnizare a energiei termice, dupa intrarea in faliment a RADET La ZIUA LIVE, directorul Termoficare Constanta SRL Liviu Dorel Popa a explicat ce presupune transferul pentru consumatori intre defuncta RADET…