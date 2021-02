Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca in fiecare an, la data de 27 ianuarie, se omagiaza memoria victimelor Holocaustului, iar data de 27 ianuarie, a fost stabilita intrucat marcheaza eliberarea lagarului de la Auschwitz…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a anunțat prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, faptul ca rata de incidența a cazurilor de infectari cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns sub 1 la mia de locuitori in Sighișoara. Drept urmare, in urma Hotararii nr. 18 din data de 25 ianuarie,…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au informat miercuri, 20 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca la data de 20 ianuarie, s-a aprobat o Hotarare de Guvern privind modificarea strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Prin intermediul acestei hotarari,…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au transmis prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca reprezentanții Primariei, alaturi de cei ai Direcției de Sanatate Publica și prefectul județului Mureș, au inspectat punctele de vaccinare din sala de sport a Gimnaziului ,,Tudor…

- Dupa ce in prima faza Voiculescu scrisese ca și-a programat parinții pentru vaccin și ca ”platforma a funcționat bine, e intuitiva”, el a revenit cu o actualizare in care a spus ca ”se pare ca am evaluat parțial greșit. Am citit cateva sute de comentarii și reacții”. OMS respinge ideea unui pașaport…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, modul de realizare a programarilor in platforma oficiala pentru a doua etapa de vaccinare. Așadar, programarile se pot realiza prin intermediul angajatorului, pentru personalul care…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu a transmis prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca Bucila Codreanu este noul șef al serviciului Poliția Locala din Sighișoara. „Cu un master in „Managementul ordinii și al siguranței publice" și o experiența atat in administrație…

- Campania de vaccinare va incepe maine și in județul Mureș, a anunțat de puțina vreme Cancelaria Prefectului, in centrele din Targu Mureș și Sighișoara. Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, va participa la inceperea campaniei de vaccinare in cele doua centre din municipiul Targu Mureș, destinate…