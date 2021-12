Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie impune noi condiții de intrare, incepand de azi. Incepand de astazi, Marea Britanie impune noi reguli de intrare in țara. Toate persoanele, chiar și cele vaccinate, trebuie sa prezinte un test PCR sau antigen negativ facut cu cel mult 48 de ore inainte. Potrivit MAE, incepand de marți,…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis sambata ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19 inainte de plecare, inclusiv cele vaccinate, masura menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al…

- Romanii vor putea intra in Marea Britanie din 1 octombrie doar cu pașaport, dupa ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a anunțat sambata Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Ministerul Afacerilor Externe reamintește ca incepand cu data de 1 octombrie 2021, cetațenii europeni nerezidenți (care…

