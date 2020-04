În atenția persoanelor alergice! Începe sezonul pufului de plop Puful de plopi iși face deja apariția pe strazile din Capitala. Potrivit expertilor, acesta este acum sporadic, dar la inceputul lunii mai va deveni mult mai persistent și deranjant. Alergicii sint cei mai expuși riscului, iar printre simptomele alergiei se numara stranutul des, inroșirea ochilor și lacrimarea frecventa. Medicii atentioneaza oamenii sa fie mai precauti, in special cei care stiu d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a precizat ca nu exista riscuri legate de transmiterea coronavirusului prin sisteme de ventilatie sau aer conditionat, anunta Agerpres. "Transmiterea aeriana a coronavirusului nu a fost documentata, cu exceptia manevrelor specifice care pot genera aerosoli (cum ar fi intubatia sau bronhoscopia)…

- Vorbim in continuare despre o situatie critica. Cel mai important spital din judetul Suceava a intrat astazi in carantina, dupa ce nu mai putin de 27 de cadre medicale s-au infectat cu Coronavirus. Vorbim despre cel de-al doilea caz de imbolnaviri masive in randul medicilor, dupa cel de la Gerota, din…

- Medicii de familie fac un apel la guvernanti sa ii ajute. "Suntem in prima linie, dar ni se termina mastile si dezinfectantii" sustin acestia, scrie Antena 3. Numarul romanilor care...

- Odata cu haosul creat din cauza infectiei cu coronavirus, proiectul Legii vaccinarii a revenit in prim plan. Proiectul sta pe masa deputatilor, fara sa se mai fi intamplat nimic din noiembrie 2018. Acum, discutiile au fost redeschise la Camera Deputatilor. Proiectul a fost adoptat de Senat la data de…

- Medicii au fost chemati de urgenta, duminica, la arestul central din Capitala, dupa ce Sorina Pintea a anuntat ca se simte rau. Acesta a primit ingrijiri medicale, dar nu a fost dusa la spital, transmite Mediafax.La Centrul de Reținere si Arestare Preventiva nr 1 din Capitala a fost solicitata,…

- Medicii au primit primele rezultate pentru gorjenii care au intrat in contact cu italianul bolnav de coronavirus, care a vizitat Romania weekend-ul trecut. Potrivit testelor facute la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala, cei 13 romani sunt sanatoși, rezultatele fiind negative.

- Copilul de patru ani din Pitești, ajuns in coma la spital dupa o anestezie facuta intr-o clinica stomatologica se afla in stare critica. Medicii de la Grigore Alexandrescu din Capitala, acolo unde a ajuns baiețelul spun ca fac tot posibilul sa-l țina in viața, insa starea sa s-a inrautațit.

- “Medicii mi-au spus ca 75% voteaza stanga, vom avea un Guvern așa cum ni-l dorim”, a spus managerul, in campania din 2016, pe scena, la un eveniment PSD.Azi, in Consiliul General al Municipiului București, Gabriela Firea a propus acordarea titlului de cetațean de onoare pentru 10 medici. „Iubitori de…