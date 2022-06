Stiri pe aceeasi tema

Prognoza meteo pentru 29 și 30 iunie, respectiv 1 iulie plaseaza județul Cluj in cod portocaliu de canicula, din acest motiv, va indemnam sa respectați masurile recomandate de catre specialiști: 1️⃣...

Primaria Frata invita familiile care implinesc anul acesta 50 de ani ( 1972 ), respectiv 60 de ani ( 1962 ) de casatorie și au domiciliul pe raza comunei Frata, sa se prezinte la Centrul de Informare...

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: PROIECT DE HOTARARE Nr. 116/06.06.2022…

- Incepand cu data de 7 iunie 2022, actele de identitate care, potrivit legii, au expirat pe timpul starii de urgența și starii de alerta, insa au ramas valabile pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei starii, iși pierd valabilitatea. Precizam ca, in data de 7 martie 2022, la nivel național,…

Avand in vedere adresa nr.387/2022 a SC DACHIM SRL, va aducem la cunostiinta ca, in situatia in care conditiile meteorologice vor fi favorabile, in perioada 24-27 mai 2022, se vor executa cu...

- Jandarmeria Dambovița, LAMURIRI in cazul leului, pentru CORECTA INFORMARE a OPINIEI PUBLICE The post Jandarmeria Dambovița, LAMURIRI in cazul leului, pentru CORECTA INFORMARE a OPINIEI PUBLICE first appeared on Partener TV .

- PSD propune inca o masura importanta pentru sprijinirea investițiilor facute de autoritațile publice.Miercuri, Partidul Social Democrat va prezenta prima parte a Pachetului „Sprijin pentru Romania", respectiv cea cu masurile sociale și economice pentru combaterea creșterii prețurilor și stimularea…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: In urma reluarii cursurilor in format fizic, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. reaminteste ca elibereaza abonamente de transport gratuite si cu reducere pentru studenții, masteranzii și doctoranzii inscrisi in anul universitar 2021-2022. Abonamentele gratuite si…