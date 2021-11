În atenția ministrului Educației: Comunicat de presă comun al asociațiilor de elevi din Maramureș, Constanța, Bacău, București și Ilfov Asociațiile de elevi din Maramureș, Constanța, Bacau, București și Ilfov, au transmis, duminica, un comunicat de presa comun, in care solicita deschiderea școlilor in format fizic doar in localitațile cu incidența sub 6 la mie. Elevii considera deficitara masura prin care școala in format fizic va incepe in funcție de rata de vaccinare a profesorilor. „Apreciem aceasta masura ca fiind una deficitara, avand in vedere faptul ca profesorii reprezinta un procent nesemnificativ din persoanele care participa la actul educațional. Astfel, intr-o școala cu 1.000 de elevi, dintre care niciunul vaccinat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de elevi susțin ca școala trebuie sa inceapa in format fizic in funcție de rata de incidența din localitate, nu in funcție de rata de vaccinare a profesorilor dintr-o școala, pentru ca dascalii reprezinta un procent nesemnificativ din persoanele care participa la actul educațional.…

- Asociațiile de elevi din Maramureș, Constanța, Bacau, București și Ilfov, au transmis, duminica, un comunicat de presa comun, in care solicita deschiderea școlilor in format fizic doar in localitațile cu incidența sub 6 la mie. Elevii considera deficitara masura prin care școala in format fizic va incepe…

- Asociatiile de elevi din Maramures, Constanta, Bacau, Bucuresti si Ilfov, au transmis, duminica, un comunicat de presa comun, in care solicita deschiderea scolilor in format fizic doar in localitatile cu incidenta sub 6 la

- Sorin Cimpeanu a anunțat redeschiderea școlilor cu prezența fizica a elevilor in banci, dar in anumite condiții. Este vorba despre rata de imunizare a personalului didactic și auxiliar din fiecare unitate de invațamant in parte. In funcție de acest aspect, elevii se vor intoarce in banci sau vor urma…

- Mai multe asociații de elevi din Romania ii cer ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa nu modifice criteriile de acordare a burselor de merit și sa asigure cuantumuri minime care sa corespunda nevoilor elevilor. Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacau (AEBc), Asociația…

- Mai multe asociatii ale elevilor anunta organizarea unui protest in Piata Victoriei, in prima zi de scoala, solicitand masuri pentru scaderea ratei abandonului scolar si cresterea calitatii actului educational. Asociatiile Elevilor din Constanta, Bacau, Bucuresti si Ilfov, Maramures, Mures…

- COMUNICAT DE PRESA. Mai multe asociatii ale elevilor anunta organizarea unui protest in Piata Victoriei, in prima zi de scoala, solicitand masuri pentru scaderea ratei abandonului scolar si cresterea calitatii actului educational. CITEȘTE ȘI: PITEȘTI: O noua trecere de pietoni pe strada Despot Voda…

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC , Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov AEBI , Asociatia Elevilor din Bacau AEBC , Asociatia Elevilor din Maramures AEM si Asociatia Valceana a Elevilor AVE solicita revocarea de urgenta din functie a Ministrului Educatiei Sorin Cimpeanu, deoarece acesta amana…