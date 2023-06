În atenția locuitorilor municipiului Alba Iulia. Ghid obținere finanțare Rabla Local Agenția Fondului de Mediu a aprobat recent o finanțare in valoare de 2.400.000 lei destinați casarii autoturismelor vechi in Municipiul Alba Iulia. Aceasta inițiativa are ca scop incurajarea posesorilor de mașini invechite, care au peste 15 ani, sa le caseze și sa contribuie astfel la reducerea poluarii și protejarea mediului. Prin acest program, cetațenii vor primi o suma de 3.000 lei pentru fiecare autoturism casat, din care 2.400 lei reprezinta finanțarea oferita de AFM și 600 lei finanțarea susținuta de la bugetul local.Pentru a beneficia de aceasta finanțare, solicitanții trebuie sa parcurga… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

