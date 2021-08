În atenția elevilor și studenților care primesc pensie de urmaș Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmas daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani. Pentru evitarea suspendarii din plata a pensiilor de urmas incepand […] Articolul In atenția elevilor și studenților care primesc pensie de urmaș apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accesul elevilor la procesul de invațamant nu trebuie condiționat de vaccinare! In spațiul public a aparut informația, furnizata de catre miniștrii Educației și Sanatații, cum ca elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. Catalin Gherzan,…

- Afla cine poate ieși cu 13 ani mai devreme la pensie! Incepand din 18 august 2021, intra in vigoare o noua Lege potrivit careia angajații care au lucrat cel putin 25 de ani in industria de productie de energie termica si electrica vor beneficia de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstei…

- In anul școlar 2020-2021, Consiliul Local Mioveni a acordat burse elevilor in valoare de peste 670.000 lei! Pe parcursul anului școlar 2020-2021 administrația locala din Mioveni a acordat in total 1.803 burse, pe trei categorii, dupa cum urmeaza: – 1701 burse de merit (736 in primul semestrul și 965…

- Verificari și sancțiuni pentru cei care nu respecta legea, in randul operatorilor de maxi-taxi Astazi, 20 iulie 2021, Poliția Locala Pitești a acționat in vederea aplicarii prevederilor H.C.L. 81/20.02.2020, privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier…

- Distrugeri produse de catre persoane certate cu legea in Piața Primariei Distrugeri produse de catre persoane certate cu legea, in Piața Primariei Ca urmare a apariției unor degradari ale aspectului peretelui toaletei publice din Piața Primariei, ce au generat intrebari și opinii diverse cu privire…

- Guvernul vrea sa ii verifice pe romanii care iau pensia minima. Mai exact, Executivul vrea sa testeze nivelul de trai al pensionarilor pentru a vedea daca merita pensia minima. Ideea este scrisa in planul trimis la Bruxelles prin care țara noastra vrea sa obțina aproape 30 de miliarde de euro. Guvernul…

- Cei care primesc ajutor social ar putea sa beneficieze de acest drept si trei luni dupa angajare Persoanele apte de munca si care primesc ajutor social vor putea sa primeasca acest drept inca trei luni dupa ce se vor angaja, potrivit unei propuneri legislative ce a trecut tacit de Senat, fara sa fie…

- Parlamentarii și primarii, exceptați de la legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat ii va excepta pe cei care au funcții alese, precum parlamentarii, a declarat luni ministrul muncii, Raluca Turcan: “In primul rand…