În atenția elevilor bursieri din învățământul preuniversitar de stat! Banii pentru bursele elevilor de la unitațile de invațamant preuniversitar de stat din municipiul Deva vor ajunge in contul școlilor dupa aprobarea bugetului general al municipiului de catre Consiliul Local Deva. Proiectul bugetului va fi supus spre dezbatere și aprobare consilierilor locali in ședința extraordinara de marți, 18 februarie 2020. Dupa aprobarea bugetului general, elevii iși vor primi bursele aferente lunilor ianuarie și februarie 2020. Potrivit Hotararii Consiliului Local Deva nr. 378/2019, cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din invațamantul preuniversitar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

