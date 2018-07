Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, ar urma sa preia, la revenirea din concediu, funcția de consilier al procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, dupa cum arata Sursa Zilei inca de pe 10 iulie. Surse judiciare citate de Antena 3, in emisiunea “Esențial”, realizata de jurnalista Ana Maria…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a ținut, luni, la sediul instituției, un discurs de adio patetic, incercand sa arate cat este de susținuta de procurorii din subordine, insa, gestul s-a dovedit o tehnica eșuata de PR. Laura Codruța Kovesi a declarat, luni, ca, din punctul ei de vedere, „propunerea…

- Fosta șefa DIICOT, Alina Bica, va depune o plangere penala pe numele șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dar și a șefului Secției I, Gheorghe Popovici. Anunțul a fost facut in sala de judecata de avocatul Alinei Bica, care a precizat ca plangerea va fi depusa la Parchetul General. Aparatorul a cerut, la…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a raspuns taios președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a comentat prevederile din Constituție referitoare la rolul ministrului justiției in raport cu procurorii. Ministrul Justitiei s-a referit la declaratiile presedintelui referitoare decizia CCR privind…