- Pornind de la faptul, ca in aceasta perioada sunt frecvente intrebarile referitor la regulile și condițiile de traversare a frontierei cu medicamente, Serviciul Vamal a venit cu mai multe explicații la subiect. Astfel, medicamentele fac parte din categoria bunurilor de uz/consum personal si se permite…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania, de la declansarea razboiului din Ucraina si in perioada pre-conflict, a trecut de un milion, anunta Politia de Frontiera. 8.932 de cetateni ucraineni au intrat miercuri in tara, in crestere cu 19,2 % fata de ziua precedenta. „In data…

- Cetațenii ucraineni care vor sa procure mașini in afara teritoriului vamal al Ucrainei nu le vor putea devama la posturile din Moldova. Serviciul Vamal precizeaza ca o pot face prin alte trei posturi vamale: doua la frontiera cu Polonia și unul la frontiera cu Slovacia.

- Politia de Frontiera anunta ca 6.747 de cetateni ucraineni au intrat luni in Romania, in scadere cu 11,7% fata de ziua precedenta. De asemenea, peste 34.500 de ucraineni au intrat in Romania in perioada pre-conflict. ”In data de 02.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele…

- In punctul de trecere a frontierei Leușeni, la aceasta ora, se atesta trafic intensiv, informeaza poliția de Frontiera.Flux majorat de calatori și mijloace de transport se inregistreaza pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

- Sarbatorile pascale se apropie cu pași grabiți, iar Politia de Frontiera reaminteste despre obligativitatea respectarii Regulamentului circulatiei rutiere si a tuturor actelor normative referitoare la aceasta tematica, transmite realitatea.md. Astfel, in conditiile legale, la traversarea frontierei…

- Date privind traversări la frontiera de stat a cetățenilor ucraineni. Perioada 24.02-08.03.2022 - intrare in Republica Moldova – 250.236 persoane; - ieșire din Republica Moldova – 185. 345 persoane. Astazi, in Republica Moldova se afla: 101.667 persoane Date privind traversări la frontiera de stat…