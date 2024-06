Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS) anunța despre executarea finantarii primei transe a pensiilor si alocatiilor sociale in valoare de 73 milioane lei pentru luna iulie, noteaza Noi.md. Finanțarea pensiilor si alocatiilor sociale achitate prin intermediul institutiilor bancare va fi in data de 2 iulie, iar in data de 4 iulie urmeaza a fi finanțate alocatiile nominale de stat și alocațiil