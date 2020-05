Stiri pe aceeasi tema

- Consumul traficului de Internet a crescut, la jumatatea lunii aprilie, cu aproximativ 28% in retelele fixe, respectiv cu 4% in retelele mobile, comparativ cu finele lunii februarie, arata statistica Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicata joi, noteaza…

- De cand a fost declarata stare de urgența, cursurile s-au mutat in mediul online. Daca in urban mai toți elevii au un laptop, un desktop sau o tableta, in rural copiii fie nu au instrumente digitale, fie internet. In județul nostru numarul celor care nu au instrumente digitale ajunge la 7.000. Potrivit…

- Un procent de 84 la suta dintre gospodariile din mediul rural autohton au acces la internet, in comparatie cu media europeana de 90 la suta, arata un studiu al Eurostat, citat de Monitorul Social. Datele sunt importante in contextul in care activitatile educative se desfasoara online in plina raspandire…

- Traficul total de date a crescut, in medie in ultima saptamana din luna martie, cu 12% in retelele mobile si cu 20,9% in retelele fixe, in timp ce traficul de voce a inregistrat cresteri medii de 22% in retelele mobile si 22,7% in retelele fixe, potrivit datelor transmise miercuri de Autoritatea Nationala…

- Liceeni din mediul rural vor participa, pe perioada inchiderii scolilor din cauza pandemiei de coronavirus, la mediatii si ateliere de dezvoltare personala online, potrivit unui comunicat World Vision Romania transmis. De asemenea, 5.770 de elevi au posibilitatea de a participa la ore online sustinute…

- In aceste zile in care, din cauza masurilor impuse de situatia de urgenta, s-au anulat concertele si manifestarile culturale, artistii se muta in online, potrivit Agerpres.Freestay anunta primul lor concert online, vineri "pe la opt seara", dupa cum spune Florin Ristei pe pagina de Facebook…

- Siguranța in mediul online a fost tema discuțiilor purtate de polițiști cu elevi din Zlatna. Intalnirile au fost organizate cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, care in acest an este sarbatorita in 11 februarie. Potrivit IPJ Alba, politistii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…