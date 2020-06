Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud informeaza absolventii promotiei 2020 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Bistrita - Nasaud in scopul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj a inceput plata șomajului tehnic pentru luna aprilie. Plata se face imediat ce este finalizat procesul de verificare a documentelor și nu se așteapta cele 15 zile anunțate de la nivel central, mai ales ca fondurile sunt asigurate. Potrivit…

- Peste 60% dintre cererile depuse de agenții economici covasneni la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, in vederea obținerii sumelor aferente somajului tehnic pentru luna martie, ca urmare a suspendarii contractelor de munca a salariaților, au fost aprobate la plata, banii…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara informeaza persoanele interesate ca in perioada 15 – 16 aprilie 2020, au fost efectuate plați pentru 1.238 de agenți economici care au solicitat șomajul tehnic in perioada 01 – 16.04.2020, pentru un numar de aproximativ 9.000 de persoane,…

- Incepand de miercuri, 1 aprilie, angajatorii pot depune cereri pentru a-și plati angajații prin somaj tehnic. Autoritațile au anunțat faptul ca toți cei care, pe perioada starii de urgența, au nevoie de ajutorul statului, pot depune cererile și declarațiile pe propria raspundere la Agenția Județeana…

- Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a stabilit un numar de apel la care cetațenii pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitațile de acordare a șomajului tehnic. Angajatorii sau angajații care doresc sa obțina informații suplimentare cu privire la acordarea…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca CALARASI aduce la cunostinta tuturor agentilor economici din judet ca, incepand cu data de 24.03.2020 agenția va pune la dispozitie un nou numar de telefon 0242/315.798 – ALOFM Calarași și 0242/515.150 – ALOFM Oltenița, precum și o adresa de e-mail [email protected],…