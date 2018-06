În aşteptarea soarelui - Inundaţiile şi vânturile ''au suspendat'' vara în Grecia Localnicii si turistii din Grecia care, de obicei, se bronzau pe plajele elene in aceasta perioada de inceput de vara, au fost nevoiti sa ramana in locuinte in aceasta saptamana, intrucat vanturile si ploile torentiale au alungat razele soarelui si au provocat viituri care au afectat mai multe spatii de cazare, informeaza Reuters.



Intemperiile, deosebit de violente, au provocat inundatii in orase si statiuni turistice si au transformat unele strazi in veritabile rauri, provocand ingrijorare in Grecia, o tara care depinde foarte mult de incasarile generate de sezonul turistic estival.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

