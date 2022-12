În aşteptarea rezultatelor RPL 2021 Conform afirmatiilor autoritatilor INSSE, pana la finalul anului 2022 vom avea publicate datele finale ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021 (RPL 2021), cel realizat in 2022 pentru data de referinta 1 decembrie 2021. Cel mai probabil, vor fi publicate cateva date la nivel national, eventual, la nivel judetean, urmand ca valorile pe Unitati Administrative Teritoriale locale (UAT) sa fie disponibile abia anul viitor. In functie de cifra reper, cea a populatiei estimate a Romaniei la 1 decembrie 2021 (aproximativ 18,922 milioane de persoane, conform Institutului National de Statistica)… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

