Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a cinci persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, camata, șantaj, trafic de persoane și proxenetism. Este vorba de membrii unei grupari infracționale care acționa inca din 2016 in județele Dolj și Argeș, susțin procurorii DIICOT. Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea infracționala era specializata in camatarie și șantaj. ”Incepand cu anul 2016, mai multe persoane au inițiat și constituit, pe raza județelor Dolj și Argeș, un grup infracțional organizat specializat in acordarea…