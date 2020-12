Un print saudit detinut intr-o vila sub paza din Riad fara a fi pus oficial sub acuzare a fost transferat intr-un "loc secret", a precizat un deputat european intr-o scrisoare consultata miercuri de AFP.

Aceasta decizie constituie o escaladare in detentia de aproape trei ani a printului Salman bin Abdulaziz, subliniind provocarea cu care se confrunta regatul in contextul presiunii internationale pentru eliberarea sa si in perspectiva unei examinari a incalcarilor drepturilor omului de catre noua administratie a presedintelui american Joe Biden, scrie agerpres.ro.

Citește și: Dezvaluire.…