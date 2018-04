Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean a semnat contractul de finantare a noii sectii de Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, care va fi amenajata intr-o locatie noua, intr-o cladire pe trei nivele. „Investițiile in spital reprezinta prioritatea mea la Consiliul Judetean. Ne-am indreptat…

- Ministrul Chiril Gaburici a prezidat astazi prima ședința a Grupului de lucru privind implementarea proiectului de edificare a arenei polivalente "Arena Chișinau", care s-a desfașurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii.

- Sunt peste10 ani de cand au aparut declaratii pe marginea ideii de a construi o linie de mare viteza intre Bucuresti si Budapesta si despre integrarea Romaniei in randul tarilor europene unde trenurile au viteze decente. Marti, subiectul a revenit in actualitate, in conditiile in care in Ungaria trenurile…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați pe 25 decembrie 1989 la Targoviște. Acum, pe locul execuției, va fi ridicat un mall, a anunțat primarul localitații Targoviște, Cristian Stan, potrivit romaniatv.net. „Constructia va avea o suprafata desfasurata de aproximativ 70.000 mp, urmand sa asigure…

- Constructia unui nou ambulatoriu de specialitate la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava va costa 38,59 milioane de lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobati in sedinta de ieri a Consiliului Judetean. Șeful administratiei judetene, Gheorghe Flutur, a precizat ca ...

- Peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) a recuperat Arabia Saudita de la corupți. Comitat anticorupție abia inființat In 4 noiembrie, printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie, care…

- "Din pacate, pentru autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si constructia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni si constructia celor trei spitale regionale - (...) Cluj, Iasi, Craiova -, exista intarzieri. In cel mult o luna de zile, voi analiza impreuna cu ministrii de resort…