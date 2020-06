Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra a spus, intr-o audiența online care a avut loc joi, ca in zece zile se va semna contractul pentru largirea la patreu benzi a drumului Timișoara-Moșnița Noua. S-au rezolvat contestațiile, s-au terminat procesele și constructorul trebuie sa se apuce de treaba. Termenul de execuție este strans – 7-8 luni. ... The post In aproximativ 10 zile va fi semnat contractul de execuție pentru largirea la patru benzi a drumului Timișoara-Moșnița Noua appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .