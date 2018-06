Institutia privata de invatamant Wendy Kids din Timisoara, cu experienta de aproximativ 10 ani in domeniu, va deschide in ansamblul mixt Openville prima unitate educationala din oras cu predare exclusiv in limba engleza, unde elevii vor studia dupa curriculum britanic. In martie 2019, Wendy Kids va inaugura o gradinita, urmand ca, in luna septembrie a […] Articolul In ansamblul mixt Openville se va deschide prima gradinița și școala primara din Timișoara cu predare in engleza, dupa curriculum britanic (P) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .