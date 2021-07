În Anglia, mor mai mulți oameni vaccinați de COVID decât cei nevaccinați Mai multe persoane vaccinate mor de COVID decat persoanele nevaccinate, potrivit unui raport recent al Public Health England (PHE). Raportul arata ca 163 din cele 257 de persoane (63,4%) care au murit in termen de 28 de zile de la un test COVID pozitiv intre 1 februarie și 21 iunie, au primit cel puțin o doza de vaccin. La prima vedere, acest lucru poate parea alarmant, dar este exact așa cum ar fi de așteptat, scrie SciTechDaily, potrivit hotnews.ro. Iata un experiment de gandire simplu: imaginați-va ca toata lumea este acum complet vaccinata cu vaccinuri COVID – care sunt excelente, dar nu… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

