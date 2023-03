Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Formulei 1 a anuntat, marti, ca a incheiat un parteneriat cu clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur. Parteneriatul se va intinde pe o perioada de 15 ani si prevede construirea unui circuit de karting sub stadionul gruparii din Premier League. Pista va fi construita special pentru kartinguri…

- Israel a exportat pentru prima data petrol, trimitand un transport in Europa de la zacamantul offshore Karish, principalul proiect in care este implicat grupul Energean Plc, listat la Londra, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Desi tara a inceput sa trimita gaze naturale peste hotare in urma cu…

- Reprezentativa Scotiei a invins neasteptat selectionata Angliei, cu scorul de 29-23 (12-13), sambata, pe Stadionul Twickenham din Londra, intr-un meci din prima etapa a Turneului celor Sase Natiuni al rugby, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Crystal Palace - Manchester United, meci restant contand pentru etapa a 7-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 18 ianuarie, de la ora 22:00, pe Selhurst Park din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Fulham - Chelsea, meci restant al etapei a 7-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 12 ianuarie, de la ora 22:00, pe Craven Cottage din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 1 si Prima Sport 1

- Probabil ai observat ca mai toate afacerile ce se deschid acum isi au debutul in mediul online. Toata lumea incepe prin deschiderea unui magazin virtual prin intermediul caruia, pentru inceput, testeaza piata. Daca totul se desfasoara conform planului, ulterior trec la infiintarea magazinelor fizice.…

- Darea de pomana, aproape, a Petromului, austriecilor de la OMV, s-a lasat și cu drame. Pentru toata lumea... Industria petrochimica a fost distrusa, zeci de mii de oameni au avut de suferit, deoarece austriecii s-au facut stapani peste resursele naturale și se comporta cu romanii așa cum s-au comportat…

- Un tratament nou, pe baza de celule imunitare modificate genetic, a reusit sa invinga o forma agresiva de leucemie, cel mai frecvent cancer la copii, au anunțat medicii britanici. Primul pacient care a primit tratamentul revoluționar, o fetița de 13 ani, a intrat in remisie, informeaza news.ro citand…