- Noile masuri de relaxare, anunțate sa fie aplicate de astazi, 15 iulie, se refera la redeschiderea unor spații cum sunt mall-urile, piscinele exterioare, salile de fitness, extinderea grupurilor la 6 persoane pentru activitați in aer liber sau circulație pietonala și la 20 pentru participare la evenimente…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi ca restrictiile legate de coronavirus vor fi relaxate incepand din 1 iunie, in timp ce controversele legate de incalcarea acestora de catre cel mai apropiat consilier al sau continua, relateaza Reuters.Citește și: Ion Cristoiu decripteaza razboiul…

- Statele europene au redeschis luni activitati comerciale, spatii publice si institutii culturale in speranta ca cea mai grava etapa a pandemiei a trecut deja, dar mentinand in continuare sub atenta monitorizare numarul de cazuri. Prezentam in continuare o selectie a principalelor masuri implementate

- DOCUMENT/ Au fost publicate propunerile de relaxare ce vor fi aplicate dupa 15 mai in Eveniment / on 09/05/2020 at 13:44 / Un set de masuri de relaxare, ce vor fi aplicate dupa data de 15 mai, odata cu ieșirea din starea de urgența și intrarea in cea de alera, a fost publicat, sambata, pe site-ul…