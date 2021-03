Stiri pe aceeasi tema

- Prima sectiune a autostrazii Sibiu - Pitesti este in plina etapa de lucrari. Din imaginile surprinse atat de catre cei de la Asociatia Pro Infrastructura cat si de pasionati, se observa ca se lucreaza pe intregul tronson pana la Boita.

- Platforma muzicala SoundCloud, ce permite artistilor sa isi prezente compozitiile in fata ascultatorilor din lumea intreaga, a anuntat marti ca va lansa incepand din luna aprilie un nou sistem de remunerare a artistilor, care va reprezenta o premiera mondiala in industria platformelor de streaming si…

- Oana Dima este aparent doar Doamna profesoara care preda limba franceza la Școala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu” din Marașești. In esența, veți descoperi in Oana un om deosebit, polivalent, neobosit și implicat in tot ceea ce inseamna educație, frumos și civism. Oana-Cristina Dima este o persoana…

- Criss și Vlad, prezentatorii emisiunii CulTour, trec printr-un moment dificil. In emisiunea de azi de la Happy Channel, ei au raspuns tuturor intrebarilor venite din partea fanilor despre desparțirea lor.

- Unul din muzicienii cunoscuți din scena locala, Ionel „Johnny” Bota, implinește astazi 65 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza – alaturi de melomanii din intreaga țara – un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut la Timișoara a debutat in anul 1977, ca basist al trupei Experimental Quintet…

- A murit criticul muzical si realizatorul de televiziune Luminita Constantinescu. Acesta este anuntul postat de televiziunea Romana pe pagina sa oficiala de internet "Critic muzical si realizator de televiziune, Luminita Constantinescu si a iubit meseria cum numai un profesionist desavarsit o putea face.…

- Bogdan Stanoevici a pierdut astazi lupta cu viața, infectat fiind cu noul coronavirus. De-a lungul timpului, actorul a interpretat mai multe roluri memorabile, care vor fi cu siguranța in amintirea romanilor care l-au apreciat pe fostul ministru al Culturii.

- O cota de piața in creștere cu 2,4%. Topul vanzarilor din Romania, dominat de trei modele Dacia. Vanzarile Dacia pe piețele externe au depașit 473.000 unitați. Dacia a inmatriculat in cursul anului 2020 un numar de 47.380* de vehicule pe piața din Romania. Datorita masurilor luate la timp, printre…