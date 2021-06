În America, inflația crește cu cea mai mare viteză din 2008 încoace Prețurile de consum din SUA au accelerat cu cel mai rapid ritm din ultimii 13 ani, pe fondul unei cereri puternice din partea consumatorilor americani, economiștii americani, inclusiv parlamentari din SUA susținând ca FED (sistemul bancilor centrale americane) a subestimat riscul unei inflații puternice, scrie Financial Times.



Prețurile de consum au crescut cu 5% luna trecuta comparativ cu acum un an, a declarat joi Biroul de Statistica al Muncii. Aceasta reprezinta cea mai puternica creștere din august 2008,dupa ce în aprilie prețurile crescusera cu 4,2%.



Eliminând…

Sursa articol: hotnews.ro

