În alte lumi: Ce pregătește NASA pe Lună NASA și Departamentul de Energie al SUA au selectat trei propuneri de design pentru un sistem nuclear. Este un pas inainte catre planul de instalare a unei surse de energie pe Luna. Agenția Spațiala și Departamentul de Energie spera ca reactorul sa poata produce energia necesara pentru a efectua experimente și pentru a ajuta la susținerea vieții. Energie de care ar beneficia viitoarele explorari, in cadrul proiectului Artemis, care va fi gata de lansare pana in 2030. Este proiectul unui sistem de energie prin fisiune de 40 de kilowați, care ar trebui sa reziste in mediul lunar timp de 10 ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

