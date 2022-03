Stiri pe aceeasi tema

- Franta va primi 2.500 de refugiati ucraineni ajunsi in Republica Moldova, in cadrul unei operatiuni coordonate de Comisia Europeana, a anuntat vineri seara Gerald Darmanin, ministrul de Interne de la Paris, citat de cotidianul Le Figaro.

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani nu mai este de astazi spațiu de cazare temporar pentru refugiați. In locul acestuia, va funcționa ca spațiu de cazare caminul Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, care are o capacitate totala de 120 de locuri. Modificarea vine in urma solicitarii transmise…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, susține ca unii refugiați ucraineni se comporta „obraznic”, iar comportamentul este „absolut inadmisibil”. Acesta estimeaza ca in perioada urmatoare ne putem trezi cu lucruri destul de urate, incepand de la furturi, talharii, abuzuri și vandalism și cere autoritaților…

- La Vama Siret din județul Suceava, fluxul de refugiați e departe de a se opri. Sunt așteptați tot mai mulți oameni care incearca sa scape de ororile razboiului, mai ales ca la frontiera, pe partea ucrainiana, coada depașește 10 km.

- Alti 22 de refugiati din Ucraina au fost cazati la Piatra-Neamt, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce au fost preluati de autoritati din Vama Siret, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dr. Ionuț Nistor, medic nefrolog din Iași, atrage atenția ca sunt șanse mari ca cei 7.000 de ucraineni care fac dializa sa moara in urmatoarea saptamana fiindca nu au acces la tratamentul care le curața sangele de otrava. „Toate centrele de dializa sunt in orașele mari, nu știu daca toate orașele sunt…

- Primaria Municipiului Dej a anunțat, in urma cu puțin timp, ca pune la dispoziția cetațenilor ucrainieni refugiați 100 de locuri de cazare. ”Primaria Municipiului Dej vine in sprijinul cetațenilor refugiați din Ucraina. 100 de locuri de cazare, masa, inclusiv transport gratuit, direct din localitațile…