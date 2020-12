Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din orașul italian Trieste l-au pus sub arest pe preotul Constantin Eusebiu Negrea, parohul bisericii ortodoxe romanești situata pe via dell’Istria din localitate, dupa ce doua vanzatoare de la magazinul Unieuro, situat in centrul comercial Il Giulia, l-au acuzat pe acesta de un comportament…

- Politistii din Timișoara au intervenit pentru a opri un eveniment, care a avut loc pe strada Constantin Brancoveanu din Timișoara. Intr-o sala de evenimente avea loc o cununie, in ajunul Craciunului. Astazi, intre orele 15:30-17:30, politistii din Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de…

- Fostii colegi si prieteni au scris mesaje emotionante pe retelele de socializare. Maria Grajdeanu, prim-solista la Opera din Iasi: "S-a stins scumpa noastra colega, Maria Macsim Nicoara … Bunul Dumnezeu sa o odihneasca in pace si lumina…". "De acum va rasuna vocea in ceruri si va aplauda ingerii, asa…

- Politistii din judetul Arges au deschis o ancheta si fac cercetari cu privire la decesul unei femei de 73 de ani din localitatea Pietrosani, care ar fi murit prin spanzurare si a carei familie a obtinut un certificat constatator al decesului care atesta o alta cauza. In plus, mai multe persoane au…

- CRIMINAL… Tanarul de 30 de ani din județul Vaslui a fost reținut sambata seara dupa ce, pe fondul consumului de alcool, și-a lovit, cu toporul in cap, un coleg de munca. Cei doi lucrau la o ferma din comuna Scanteia, județul Iași. Martorii au povestit anchetatorilor ca Ionel Para, de 30 de ani, s-a…

- Polițiștii din Capitala au percheziționat domiciliul unui barbat acuzat ca ar fi agresat și talharit mai multe femei, pe intreg parcursul acestui an. Inculpatul a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventiva.

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat, sambata seara, dupa ce a patruns prin efractie in palatul Versailles, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.Barbatul a venit la palat cu un taxi, dupa care a patruns in incinta. Soferul de taxi a fost cel care a alertat politia cu putin inainte…